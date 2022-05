Uavgjort for Viking etter Solbakken-selvmål mot gamlelaget

Landslagssjef Ståle Solbakken var sammen med sin kone til stede på kampen, der sønnen Markus Solbakken spilte mot gamleklubben HamKam. Foran far og mor skar det seg for Viking-spilleren, som sendte ballen i eget nett etter 63 minutter.

– Det er et innlegg som kommer veldig fort, og så går den i venstrefoten min og inn. Det er sånt som skjer. Selvfølgelig uheldig, men det er ikke så mye å få gjort noe med, sa Solbakken til Discovery.

Begge lag hadde muligheter til å avgjøre mot slutten, men kampen endte med poengdeling. Det var HamKam-trener Jakob Michelsen glad for.

– Vi var heldige i dag mot et fantastisk bra Viking-lag. Vi holder kampen i live, og med litt flaks hadde vi fått tre poeng, men det ville vært veldig ufortjent. Akkurat som vi var uheldige som ikke slo Rosenborg, som vi utspilte sist kamp, må vi også erkjenne at vi var heldige i dag, sa Michelsen til Discovery.

Stygg skade

Viking tok ledelsen allerede etter ti minutter ved Niklas Sandberg. Veton Berisha fosset fram i 16-meteren og spilte inn til Sandberg som skled inn 1-0.

Like etter gikk det galt da HamKam-stopperen Dunn upresset skulle stoppe en ball midt på banen. Canadieren endte opp med å ligge og vri seg i smerte. 21-åringen tok seg umiddelbart til kneet, som ble vridd i en unaturlig stilling i forsøket på å stoppe ballen.

Det kan bety en lang periode på sidelinjen for midtstopperen, som ble hentet inn like før nyttår.

– Han er kjørt på sykehuset, og det ser ikke bra ut. Det vil overraske meg om han spiller mer denne sesongen, sa Michelsen.

Store sjanser

Viking tok initiativet i kampen og gikk fortjent opp i ledelsen, men etter det tidlige baklengsmålet og den stygge skaden til Dunn, klarte HamKam etter hvert å hente seg inn i kampen igjen.

Hamarsingene kunne fort utlignet ved to anledninger etter en drøy halvtime. Først skjøt Kristian Eriksen like utenfor etter 31 minutter, og like etter fikk Jonas Enkerud en enda større sjanse.

Vegard Kongsro slo et nydelig innlegg på bakre stolpe, der målet sto og gapte for Enkerud. Spissen fikk ikke helt fulltreff på headingen, som gikk i nettveggen.

Viking skapte også muligheter til å øke ledelsen og like etter at Enkerud burde utlignet kom Yann Erik de Lanlay alene med keeper. Avslutningen fra kantspilleren gikk som HamKams store sjanser like utenfor.

Etter 40 minutter kom Berisha seg nesten alene gjennom, men ble presset hardt nok av HamKams forsvarsspillere til at avslutningen gikk rett på keeper.

Solbakken-selvmål

Sju minutter etter hvilen ropte Berisha på straffespark. Eliteseriens toppscorer dyttet ballen forbi HamKam-keeper Nicholas Hagen og hoppet unna, der han falt i duell med Hasan Kurucay som fikk tåen på ballen og dyttet den ut til corner. Berishas rop om straffespark ble ikke hørt av dommer Marius Lien.

– Det er en klinkeklar straffe som dommer ikke klarer å se, var Berishas dom etter kampen.

Etter en times spill satte han ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside. Like etter kom en tellende scoring, men på motsatt banehalvdel.

For selv om Viking hadde kommet best ut etter pause, var det HamKam som skulle utligne etter 63 minutter. Kurucay var oppe i Viking-boksen og smelte ballen inn foran mål. Solbakken rakk ikke å reagere på ballen som gikk i beina hans og inn i målet han prøvde å forsvare.

HamKam fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen etter 79 minutter, men nok en gang endte en avslutning i god posisjon i nettveggen for Enkerud.

På overtid fikk Sebastian Sebulonsen sjansen til å avgjøre kampen, men som flere ganger tidligere i oppgjøret endte ballen like utenfor stolpen.

Lørdag spiller HamKam hjemme mot Odd, før Viking skal kjempe om tre poeng i Drammen mot Strømsgodset.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde åtte

Viking – HamKam 1-1 (1-0)

SR-Bank Arena, 8543 tilskuere

Mål: 1-0 Niklas Sandberg (9), 1-1 David Brekalo (selvmål 62).

Dommer: Marius Lien, Fossum (Skien).

Gult kort: Sondre Bjørshol, Viking, Eduards Daskevics, HamKam.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sebastian Sebulonsen, Gianni Stensness, David Brekalo (Viljar Vevatne fra 77.), Shayne Pattynama (Sondre Bjørshol fra 77.) – Harald Tangen, Markus Solbakken, Samúel Fridjónsson (Daniel Karlsbakk fra 85.) – Niklas Sandberg (Mai Traore fra 77.), Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay (Kevin Kabran fra 60.).

HamKam (3-2-3-2): Nicholas Hagen – Halvor Rødølen Opsahl, Hasan Kurucay, Julian Dunn-Johnson (Vetle Skjærvik fra 16.) – Amin Nouri, Vegard Kongsro (Fredrik Sjølstad fra 75.) – Kristian Eriksen, Kobe Hernández-Foster (Aleksander Melgalvis fra 75.), Kristian Onsrud (Eduards Daskevics fra 56.) – Yuriy Yakovenko (Emil Sildnes fra 45.), Jonas Enkerud.

---