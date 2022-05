Ny Odd-smell etter sjansebonanza – Sandefjord holdt unna

Det gjorde at Sandefjord gikk forbi Odd på tabellen på bedre målforskjell. Det var bare vel 2000 tilskuere på tribunene ifølge Telemarksavisa, selv om det offisielt oppgitte tallet var mye høyere. Odds trener Pål Arne «Paco» Johansen står i en vanskelig situasjon etter at sesongen startet bra for hans lag.

Keanin Ayer fikset scoringen etter vel et kvarters spill. Han headet ballen i mål etter et langt innlegg fra venstre. Hjemmelaget kunne ha forsvart seg bedre ved den anledningen.

Etter scoringen var det Odd for det meste i resten av 1.-omgangen. Hjemmelaget misbrukte flere store sjanser.

Tendensen fortsatte etter pause. Det var Odd som angrep villig og ofte. Sandefjord forsvarte seg godt med flere blokkeringer inne i eget felt.

Reaksjoner

Odd ropte på utvisning etter at Mohamed Ofkir taklet Tobias Lauritsen småbrutalt ved innbytterbenkene. Sandefjord-spilleren slapp unna med gult kort, og det skapte reaksjoner hos hjemmelaget.

Odd har tapt fem av de seks siste kampene og står med ni poeng på like mange forsøk. Etter landslagspausen (de første to ukene av juni) venter Molde (h), Vålerenga (b), Bodø/Glimt (h), Strømsgodset (b) og Lillestrøm (h).

Over streken

Sandefjord snudde en periode med tre strake tap og kunne ta en kort busstur hjem fra Skien over nedrykksstreken.

Det er ny serierunde til helgen. Da møter Odd HamKam borte lørdag. Dagen etter får Sandefjord besøk av tabelljumbo Kristiansund.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde åtte

Odd – Sandefjord 0-1 (0-1)

Skagerak Arena, 3907 tilskuere

Mål: 0-1 Keanin Ayer (15).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Conrad Wallem, Odd, Jesper Taaje, Harmeet Singh, Mohamed Ofkir, Sivert Gussiås, Sandefjord.

Lagene:

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Gilli Rólantsson (Espen Ruud fra 66.), Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Josef Baccay – Conrad Wallem, Solomon Owusu (Filip Rønningen Jørgensen fra 72.), Joshua Kitolano – Mikael Ingebrigtsen, Abel William Stensrud (Tobias Lauritsen fra 45.), Milan Jevtovic (Syver Aas fra 82.).

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Philip Slørdahl (Lars Markmanrud fra 87.), Jesper Taaje, Quint Jansen, Ian Smeulers – Keanin Ayer, Harmeet Singh (Amer Ordagic fra 58.), Aleksander Nilsson – Mohamed Ofkir (Youssef Chaib fra 74.), Alexander Ruud Tveter (Sivert Gussiås fra 87.), Franklin Nyenetue (André Sødlund fra 74.).

---