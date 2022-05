Neymar: – Jeg vil bli i PSG uansett

Brasilianeren signerte i fjor en forlengelse som sørger for at han er tilknyttet PSG til 2025. Samtidig har enda en skuffende sesong med skadetrøbbel skapt spørsmålstegn rundt hans framtid i den qatarskeide klubben.

Den franske sportsavisen L'Equipe hevdet onsdag at PSG «ikke vil være imot at Neymar drar».

Den tidligere Barcelona-stjernen hevder selv at han ikke har hørt disse ryktene. Han scoret nylig sitt 100. mål for PSG i 5-0 seieren over Metz. Neymar har nettopp spilt ferdig sin femte sesong i den franske hovedstaden.

– Hittil har jeg ikke hørt noe, men for meg er sannheten at jeg vil bli, sier han til nettstedet Oh My Goal.

PSG skal ha bestemt seg for å bygge et lag rundt superstjernen Kylian Mbappé, som nylig vraket Real Madrid og forlenget med den franske storklubben. Samtidig fikk brasilianeren Leonardo sparken som sportsdirektør, og i franske medier hevdes det at begge tingene kan svekke Neymars posisjon i klubben.

