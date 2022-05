Premier League godkjente Chelsea-salget

Styret i den engelske ligaen opplyser tirsdag at Boehly og hans kompanjonger har bestått testene som kreves for at et oppkjøp skal kunne godkjennes, melder BBC.

Britiske myndigheter har imidlertid ikke ferdigbehandlet Chelsea-salget foreløpig. Det er imidlertid ventet at også den delen av prosessen vil være unnagjort i løpet av kort tid.

Avtalen som er inngått skal være verdt fire milliarder pund – tett oppunder 50 milliarder kroner – har The Telegraph og andre medier tidligere meldt.

Forretningsmannen Boehly er fra før medeier i deleier i den amerikanske baseballklubben Los Angeles Dodgers. Mark Walter, en av de øvrige Dodgers-eierne, er også i kjøpergruppen. Det samme er den sveitsiske milliardæren Hansjoerg Wyss, investeringsfirmaet Clearlake Capital og den britiske advokaten Jonathan Goldstein.

Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge som følge av at britiske myndigheter har ilagt ham og en rekke andre russiske oligarker sanksjoner i kjølvannet av krigen i Ukraina.

