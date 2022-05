Villa forsterker med fransk stjerneskudd

Franskmannen går til Villa på en fri overgang. Kamara spilte en nøkkelrolle på Marseilles vei mot 2.-plassen i Ligue 1 og semifinalespill i conferenceligaen.

– Jeg er henrykt over at vi er i stand til å hente et av de mest lovende talentene i europeisk fotball. Vi har en veldig klar plan for hvordan vi skal gjøre laget sterkere, og Bouba er en viktig del av den, sier Villa-manager Steven Gerrard i en uttalelse.

Kamara ble nylig tatt inn i den franske landslagstroppen for første gang. Han har vokst opp i Marseille og gått gradene i byens toppklubb.

