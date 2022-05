Neuer forlenger med Bayern

Det opplyser de tyske seriemesterne i en uttalelse.

Neuer ser ut til å ha kommet over skadeproblemene han har slitt med. I en alder av 36 år er han fortsatt en enestående keeper i tysk fotball.

– Jeg er veldig fornøyd med at karrieren min fortsetter i Bayern. Vi kommer til å ha et veldig bra lag til å kjempe om alle titlene. Som en keeper, kaptein og leder vil jeg være en støttespiller og nøkkelperson i våre store mål. Vi vil ha flere titler og igjen kjempe for den tyske cupen og mesterligaen, sier Neuer.

Kontrakten hans kommer etter at en annen veteran, Thomas Müller, også forlenget til 2024. Bayerns tredje nøkkelspiller, polske Robert Lewandowski, har avslått et tilbud om en forlengelse av avtalen som går ut i 2023.

Klubben ønsker å ha med Lewandowski videre, men selv vil han vekk. Den siste tiden er målmaskinen blitt sterkt koblet til Barcelona.

