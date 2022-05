Viking ga fra seg tabelledelsen med Tromsø-scoring på tampen: – Veldig surt

Lillestrøm tok over ligaledelsen med 4-1 over Sandefjord lørdag og beholder den takket være Kamanzis sene utligning.

Tromsø kunne fort tatt ledelsen før pause, men to gode redninger av Viking-keeper Patrik Gunnarsson holdt bortelaget inne i kampen.

Med et drøyt kvarter igjen å spille scoret Sebastian Sebulonson nok en gang for Viking. Målet kom etter en corner, der Niklas Sandbergs innsvinger ble headet i stolpen av innbytter Mai Traoré. På returen kunne Sebulonsen enkelt sette sitt fjerde mål for sesongen.

Tromsø klarte ikke å skape mye, men på overtid ble det skapt akkurat nok til å sikre ett poeng da Kamanzis avslutning gikk via Viking-stopper David Brekalo og i mål.

– Sånt som kan skje

Det sene baklengsmålet gjorde at Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim ikke var veldig fornøyd da han snakket med Discovery etter kampen.

– Den var sur. Veldig sur. Vi har mye ball i 2. omgang, styrer spillet og får den scoringen vi trenger, men så er det et forferdelig baklengsmål vi slipper inn helt på slutten. Det er sånt som kan skje, men det er i alle fall ett poeng borte. Vi får ta med oss det, sa Aarsheim.

Viking har like mange poeng som tabelleder Lillestrøm, men har dårligere målforskjell. Romerikslaget har i tillegg én kamp til gode.

Onsdag spiller Viking hjemme mot HamKam, mens Tromsø reiser til bortekamp mot tabelljumbo Kristiansund.

– Jeg må innrømme at jeg ikke er helt fornøyd i dag. Hadde vi vært en god utgave av oss selv, føler jeg vi kunne hatt en bra sjanse på alle poengene. Det er sterkt at vi kommer tilbake og i hvert fall får med oss noe herfra, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup.

To forskjellige omganger

Det ble en hendelsesrik første omgang mellom Tromsø og Viking, men målene uteble.

Viking ropte på straffespark allerede etter ett minutt da Kevin Kabran ble lagt i bakken av Christophe Psyché, men dommer Mohammad Usman Aslam vinket spillet videre.

Tromsø kom til to gigantmuligheter før halvtimen var spilt. Etter ti minutter fikk Ebiye Moses en gigantmulighet, men spissens svake avslutning ble reddet av Viking-keeper Patrik Gunnarsson. Keeperen måtte til unnsetning også etter en halvtimes spill da August Mikkelsen var like alene som Moses, men også ble hindret av Gunnarrson.

Der første omgang var hendelsesrik, men manglet mål, ble den andre omgangen den strake motsetningen. Bortsett fra de to målene og nok en straffesituasjon for Viking like etter pause, var det lite å melde om etter hvilen på Alfheim.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde sju

Tromsø – Viking 1-1 (0-0)

2219 tilskuere

Mål: 0-1 Sebastian Sebulonsen (73), 1-1 Warren Kamanzi (90).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø, Shayne Pattynama, Gianni Stensness, Viking.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Casper Øyvann (Anders Jenssen fra 75.), Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen (Warren Kamanzi fra 76.) – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Felix Winther fra 66.) – Ebiye Moses (Jasse Tuominen fra 66.), August Mikkelsen.

Viking (3-2-3-2): Patrik Gunnarsson – Gianni Stensness, David Brekalo, Viljar Vevatne – Sondre Bjørshol, Shayne Pattynama (Niklas Sandberg fra 69.) – Sebastian Sebulonsen, Markus Solbakken, Samúel Fridjónsson (Yann-Erik de Lanlay fra 83.) – Veton Berisha (Rolf Daniel Vikstøl fra 85.), Kevin Kabran (Mai Traore fra 70.).

---