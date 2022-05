Spansk fotballtopp fyrer løs mot Mbappé-forlengelse

Mbappé har signert en ny avtale med Paris Saint-Germain som strekker seg fram til 2025. Dermed skrotet han en gigantovergang til Real Madrid.

Avgjørelsen kom etter en lengre periode med medierapporter om at franskmannen på det nærmeste var klar for spill i spansk fotball. Mbappé har også selv uttalt at han har et ønske om å spille i Real Madrid.

Lørdag kveld lot derfor ikke reaksjonene vente på seg i Spania. La Liga-president Javier Tebas ga klart uttrykk for at han mener de finansielle musklene til Qatar-eide PSG til syvende og sist ble avgjørende.

«Det PSG gjør ved å forlenge med Mbappé med store pengesummer … etter å ha bokført økonomiske tap på 700 millioner euro de siste sesongene og hatt en samlet lønnsregning på over 600 millioner euro, er en fornærmelse mot fotballen», tvitret en tydelig oppbrakt Tebas.

I en offisiell uttalelse opplyser La Liga-ledelsen at den formelt vil klage på PSGs handlemåte i Mbappé-saken. Klagen skal angivelig rettes til både Det europeiske fotballforbundet, franske finansmyndigheter og «de relevante beslutningsorganene i EU».

I tweeten sin omtaler Tebas videre PSG-president Nasser al-Khelaifi som «en fare for europeisk fotball».

Khelaifi er styreleder i Den Europeiske Klubbforeningen (ECA) og sitter også i UEFA-styret.

Mbappé markerte kontraktsforlengelsen ved å score hattrick i siste seriekamp mot Metz lørdag. Dermed endte han på 28 ligamål denne sesongen og ble toppscorer i Ligue 1 for fjerde sesongen på rad.

