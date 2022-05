Rekdal-ønskede Eriksen reddet poeng for HamKam mot Rosenborg

HamKam fikk et fortjent poeng til slutt på en hjemmebane med 6904 tilskuere. Rosenborg hadde kun ett skudd på mål.

Mye handlet om Kjetil Rekdal, assistent Geir Frigård, Rosenborg og HamKam før sesongstart i Eliteserien. Trenerduoen flyttet fra de nyopprykkede til Trondheim etter opprykket. Rekdals forsøk på å hente Kristian Eriksen gikk i vasken, og det skapte en viss spenning mellom klubbene.

Før kampen fikk Rekdal, Frigård og Rogers blomster av HamKams daglig leder Bent Svele. Et utsolgt Briskeby svarte med applaus ispedd noen få som buet på trioen.

Rogers svarte med å banke ballen i mål fra distanse mot sine gamle lagkamerater. Amerikaneren var Rekdals første signering.

I 2. omgang viste Eriksen seg fram med scoring mot klubben han gjerne skulle gått til før sesongen. Under feiringen viste fansen at han for lengst er tilgitt for uttalelsene han ga da det ikke ble en overgang.

Rekdals Rosenborg trøbler på åttendeplass med kun to seirer etter sju kamper. HamKam på sin side spilte sin femte uavgjortkamp og er fire plasser bak.

[ Marerittminutter da Vålerenga tapte mot Godset: Slapp inn tre mål på under fire minutter ]