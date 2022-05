Nytt nederlag for Røa – tapte for Stabæk

Melissa Bjånesøy sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet bare noen minutter ut i kampen. Etter 16 minutter ble vondt til verre for Røa, da Zara Jönsson doblet ledelsen for Stabæk. Målet gjør at 22-åringen har fire fulltreffere denne sesongen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-0 til Stabæk.

Ni minutter før slutt økte Stabæk ved Silje Bjørneboe. Dermed endte kampen 0-3.

Røa har gått poengløse av banen i fire strake kamper.

Røass Vilde Fjelldal pådro seg gult kort. For Stabæk fikk Kim Sundlöv og Maren Thoresen gult kort.

Etter søndagens kamp er Røa på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Stabæk er nummer fire med 14 poeng.

Marit Buhaug Folstad var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Røa spiller neste kamp mot Brann 25. mai, mens Stabæk spiller neste kamp mot Vålerenga.

