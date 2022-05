Leeds beholdt plassen i Premier League – Burnley gikk ned etter seks år

Med lik poengsum som Burnley, men for dårlig målforskjell, var utgangspunktet for Leeds enkelt før kampen: Ta flere poeng enn Burnley.

Leeds vant 2-1, mens Burnley røk 1-2 hjemme mot Newcastle. Burnley skapte nok av sjanser til å få med seg poeng mot Newcastle, men var ikke nøyaktig nok.

Det ble for sjette sesong på rad tap i sesongavslutningen for Burnley, og Mike Jacksons mannskap må ta turen til Championship etter seks sesonger på øverste nivå.

Burnley rykker ned sammen med Norwich og Watford.

Leeds sto på sin side med to poeng på de fem siste kampene og tok sin første trepoenger siden seieren over Watford 9. april. Det har vært en sesong hvor mye har gått på tverke.

Leeds-fansen forventet å se stjernespiss Patrick Bamford i kamptroppen etter en uke med trening etter sin siste skade. Leeds opplyste før kampen at Bamford har fått koronaviruset. Angriperen har trøblet like mye som Leeds denne sesongen og har kun spilt tre kamper siden jul på grunn av en skade i foten i tillegg til problemer med hamstringen. Jesse Marsch tok over ansvaret fra Marcelo Bielsa i slutten av februar.

[ Manchester United tapte igjen – hjelp ga likevel europaligaplass ]

Wilson-dobbel

Newcastle kom seg unna nedrykksstriden etter at Howe tok over klubben. Kun Liverpool, Manchester City og Tottenham hadde tatt flere poeng i Premier League i 2022 før den siste runden.

Før 20 minutter var spilt scoret Callum Wilson på straffespark for Newcastle. I forkant av Nathan Collins oppe med en arm på en corner. Samtidig scoret Joe Gelhardt mot Brentford, men hans scoring ble annullert for offside. Likevel var Leeds på trygg grunn enn så lenge.

Burnley rykker ned etter seks strake sesonger i Premier League.

Ti minutter ut i annen omgang fikk Leeds straffespark da Raphinha ble felt. Han satte straffesparket kaldt i mål, og Burnley måtte dermed ha to mål på en drøy halvtime for å holde plassen.

[ City sikret ligatittelen med vanvittig comeback – Liverpool-seier til ingen nytte ]

Drama

Fem minutter senere satte Wilson inn sitt andre og gjorde vondt til verre for Burnley. Maxwell Cornet reduserte ni minutter senere og ga laget et håp.

To mål selv, eller én Burnley-scoring og en Brentford-scoring, var det Burnley kunne klamre seg til.

Sergi Canós Canos reduserte til 1-1. Han feiret med å ta av seg trøya, og to minutter senere ble han sendt i dusjen for sitt andre gule. Én scoring den ene eller andre veien var dermed utgangspunktet for de siste minuttene.

Burnley kjempet på og skapte sjanse på sjanse, men måtte innse at Premier League-eventyret er over for denne gang.

Jack Harrison hamret inn 2-1 på overtid, og Leeds kunne starte feiringen.

[ Ødegaard-mål og storseier til ingen nytte – Tottenham sikret Champions League-plass ]

---

Kampfakta:

Premier League, runde 38

Brentford – Leeds 1-2 (0-0)

Brentford Community Stadium

Mål: 0-1 Raphinha (str. 55), 1-1 Sergi Canós (77), 1-2 Jack Harrison (90).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: David Raya, Sergi Canós, Ivan Toney, Brentford, Kalvin Phillips, Leeds.

Rødt kort: Sergi Canós (79), Brentford.

Lagene:

Brentford (4-3-3): David Raya – Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Mads Bech Sørensen (Shandon Baptiste fra 70.), Rico Henry (Sergi Canós fra 62.) – Mathias Jensen (Josh Dasilva fra 57.), Vitaly Janelt, Christian Eriksen – Bryan Mbeumo, Ivan Toney, Yoane Wissa.

Leeds (4-4-1-1): Illan Meslier – Robin Koch, Diego Llorente, Liam Cooper, Junior Firpo – Raphinha, Sam Greenwood (Mateusz Klich fra 83.), Kalvin Phillips, Jack Harrison – Rodrigo – Joe Gelhardt (Pascal Struijk fra 70.).

Burnley – Newcastle 1-2 (0-1)

Turf Moor

Mål: 0-1 Callum Wilson (str. 19), 0-2 Wilson (59), 1-2 Maxwel Cornet (68).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: James Tarkowski, Burnley.

Lagene:

Burnley (3-2-3-2): Nick Pope – Nathan Collins, James Tarkowski, Kevin Long – Connor Roberts (Wout Weghorst fra 45.), Charlie Taylor – Dwight McNeil, Josh Brownhill (Aaron Lennon fra 73.), Jack Cork – Ashley Barnes, Maxwel Cornet.

Newcastle (4-3-3): Martin Dúbravka – Kieran Trippier, Jamaal Lascelles, Dan Burn, Matt Targett – Sean Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton (Jacob Murphy fra 11.) – Miguel Almirón (Matt Ritchie fra 89.), Callum Wilson, Allan Saint-Maximin (Chris Wood fra 71.).

---