Ibrahimovic og Milan loset inn første Serie A-tittel på 11 år

Foran søndagens kamper var det klart at Serie A-tittelen også i år ville havne i Milano. Spørsmålet var om Inter kom til å forsvare den, eller om rivalen Milan gjorde slutt på en 11 års ventetid.

Spenningen ble utløst tidlig. Allerede etter 17 minutter var det Milan-ledelse i Sassuolo, og et snaut kvarter senere ble Giroud tomålsscorer.

Fire minutter etter sto det 0-3 etter en kraftfull scoring fra Franck Kessié, som i sommer slutter seg til Barcelona.

Zlatans siste?

Rafael Leão ble sentral i seieren. Portugiseren var nest sist på ballen forut for alle Milans mål. Veteranspissen Zlatan Ibrahimovic (40) kom innpå etter hvilen og spilte vel 20 minutter. Svensken vant også ligatittelen med Milan i 2011.

Etter det forsvant han til Paris Saint-Germain og hadde også opphold i Manchester United og MLS-fotballen. Han gjorde Milan-comeback i januar 2020.

I Italia blir det spekulert på om Ibrahimovic kan komme til å legge opp. Nylig meldte han forfall til Sveriges nasjonsligakamper i juni, deriblant to mot Norge.

Ikke nok

Inter slo Sampdoria 3-0 hjemme, men trengte et Milan-tap for å gjenskape fjorårets Serie A-suksess. To poeng skilte lagene før siste runde, og ved poenglikhet ville det blitt Milan-triumf på innbyrdes oppgjør.

Morten Thorsby ble byttet ut etter litt over time på Sampdoria midtbane søndag.

Milan avslutter sesongen med seks strake trepoengere. Laget gikk ubeseiret i sine 16 siste Serie A-kamper.

