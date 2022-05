Molde med kontroll i lokalderbyet – krisen fortsetter for KBK

Kristiansund står med kun ett poeng så langt etter sju kamper. Haugesund, Sandefjord og Odd på plassene foran har seks.

For Molde var seieren viktig for å henge med i toppen. Det er fire poeng opp til serieleder Lillestrøm.

Kristoffer Haugen og Magnus Grødem scoret Moldes mål, begge på corner. Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem serverte begge ganger og spilte ellers en imponerende kamp. I kjent stil slo han gjennombruddspasninger, kombinerte i feltet og kunne stått med enda flere målgivende pasninger før han jogget av banen etter 77 minutter.

Bendik Bye reduserte med kampens siste spark på ballen på overtid.

Molde hadde kontroll omtrent fra start Noen korte perioder i 2. omgang var KBK frampå, men uten hell. Christian Michelsens menn hadde to skudd på mål og så ut til å gå målløse av banen for tredje kamp på rad før Bye pyntet på resultatet.

Det tette kampprogrammet fortsetter med to nye runder til uken. For Molde venter Sarpsborg på bortebane torsdag. Deretter står Glimt for tur søndag.

Kristiansund skal jakte på sin første seier hjemme mot Tromsø onsdag før Sandefjord borte venter søndag.

Corner er mål

Det handler stort sett om Molde fra start til slutt i den første omgangen. KBK hadde ingen skudd på mål etter 45 spilte minutter.

Haugen stanget inn 1-0 før åtte minutter var spilt. Grødem nærmest kopierte Haugen da han gjorde det samme fra omtrent samme posisjon ti minutter senere. Eikrem serverte ballen presist ved begge anledninger.

Molde-kapteinen bedyret at det ikke var innøvde trekk, og at det ikke øves mye på.

– Nei, ikke spesielt mye. Det er lenge siden vi har øvd på. Vi har så mange kamper. Jeg tror vi må øve mindre på det, sa Eikrem.

God keeper

Etter pausen fortsatte MFK i samme spor og skapte flere gode sjanser. Rafik Zekhnini kunne lagt på til 3-0, men bommet fra kloss hold. Markus André Kaasa ble servert på lekkert vis av Eikrem like etterpå, men keeper Serigne Mor Mbaye reddet godt.

Senegaleseren fikk sesongens første kamp fra start og bidro til at de blåkleddes seier ikke ble større.

Lufta gikk litt ut av Molde i avslutningen. KBK hadde ballen mer, men klarte ikke å skape nok trykk på moldenserne. Innbytter David Fofana ble spilt gjennom på overtid, men nok en gang var Mbaye på plass og reddet bortelaget fra et større tap. Deretter satte Bye inn reduseringen.

[ LSK vant dødballfesten i Sandefjord og inntok tabelltoppen ]

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 7. runde:

Molde – Kristiansund 2-1 (2-0)

Aker Arena, 6971 tilskuere

Mål: 1-0 Kristoffer Haugen (7), 2-0 Magnus Grødem (18), 2-1 Bendik Bye (90).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Emil Breivik, Eirik Haugan, Molde, Christoffer Aasbak, Sander Kartum, Amidou Diop, Jesper Isaksen, Kristiansund.

Lagene :

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen (Eirik Haugan fra 66.), Martin Bjørnbak, Birk Risa – Martin Linnes, Kristoffer Haugen – Markus André Kaasa, Emil Breivik, Magnus Grødem (Mathis Bolly fra 84.) – Magnus Wolff Eikrem (Erling Knudtzon fra 76.), Rafik Zekhnini (David Fofana fra 65.).

Kristiansund (4-2-3-1): Serigne Mor Mbaye – Snorre Strand Nilsen, Marius Alm (Sebastian Jarl fra 60.), Nikolai Hopland, Christoffer Aasbak (Isaac Annan fra 84.) – Sander Kartum (David Agbo fra 70.), Amidou Diop – Bendik Bye, Liridon Kalludra (Jesper Isaksen fra 60.), Torgil Gjertsen (Agon Mucolli fra 70.) – Moses Mawa.

---