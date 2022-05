Heltne Nilsen og Brann i storform da seiersrekken fortsatte

Brann er på 2.-plass, to poeng bak serieleder Mjøndalen etter sju runder. De to lagene er de eneste uten tap så langt.

– Dette laget vokser litt fra uke til uke. Relasjonene begynner å sette seg, og det er et lag i klar, klar framgang, sa Brann-trener Eirik Horneland til Discovery.

Sivert Heltne Nilsen scoret på straffespark og fant Mathias Rasmussen etter en lekker tofotsdragning i 16-meteren. Rasmussen hamret inn 2-0. Pasningens vei til Rasmussen var innom skotuppen til Niklas Jensen Wassberg, så kapteinen blir ikke registrert med målgivende pasning. Nilsens mål var hans første på hjemmebane siden tilbakekomsten i fjor.

3-0 ble satt presist inn av Niklas Castro 13 minutter før slutt. Det var hans fjerde mål for sesongen.

– Det kommer seg. Det er ikke 100 prosent ennå. Jeg merker at det lugger litt, men det kommer seg foran mål, sa Castro til Discovery.

Sprudlet

Fredrikstad var godt med på Brann stadion i første omgang, men fikk et straffespark mot seg like før pause. Utover i 2. omgang ble det tøffere og tøffere, og Brann spilte sprudlende fotball med flere gode angrep til glede for de 8243 tilskuerne.

FFK hadde gode sjanser til å score, blant annet ved Nicolay Solberg og Ludvig Begby, men avslutningene var ikke presise nok. Utover i 2. omgang viste Brann seg som et nummer for store.

Riki Alba kunne pyntet på resultatet før slutt alene med keeper, men ble hindret av Mathias Dyngeland.

Hjemmeform

Bergenserne har vunnet sine tre siste kamper og scoret elleve mål. Etter to uavgjortkamper på eget gress har det blitt 3-0 i de to neste kampene på «Stadion».

Kongsvinger venter 26. mai før det er klart for toppoppgjør mot Mjøndalen fire dager senere.

FFK på sin side har KFUM og Ranheim i sine to siste kamper i mai før serien tar en tre ukers pause.

---

Kampfakta:

1. divisjon menn lørdag, 7. runde:

Brann – Fredrikstad 3-0 (1-0)

Brann stadion, 8243 tilskuere

Mål: 1-0 Sivert Heltne Nilsen (str. 41), 2-0 Mathias Rasmussen (66), 3-0 Niklas Castro (76).

Dommer: Harald Røvig Sletner, Rustad.

Gult kort: Ruben Kristiansen, Brann.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Ruben Kristiansen, Andreas Skovgaard, David Wolfe (Felix Horn Myhre fra 86.) – Mathias Rasmussen (Kasper Skaanes fra 89.), Sivert Heltne Nilsen, Niklas Jensen Wassberg (Bård Finne fra 85.) – Frederik Børsting, Aune Selland Heggebø, Niklas Castro (Ole Didrik Blomberg fra 86.).

Fredrikstad (4-3-3): Håvar Jenssen – Ayoub Aleesami, Mads Nielsen, Tage Johansen (Oscar Jansson fra 64.), Stian Stray Molde – Jakob Lindström (Olav Øby fra 72.), Adnan Hadzic, Thomas Drage (Håvard Åsheim fra 72.) – Ludvig Begby (Riki Alba fra 64.), Nicolay Solberg, Noa Williams (Love Reuterswärd fra 80.).

---