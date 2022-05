Aubameyang gir seg på landslaget

32-åringens avgjørelse ble formidlet til det gabonske forbundet tirsdag. Aubameyang er toppscorer for landslaget med sine 30 mål siden debuten i 2009.

«Etter 13 stolte år med å representere landet mitt, avslutter jeg min landslagskarriere», skriver Aubameyang i uttalelsen.

«Jeg vil takke det gabonske folket for all støtten jeg har fått», heter det videre.

Aubameyang fikk ikke deltatt i afrikamesterskapet tidligere i på grunn av trøbbel med hjertet. Like før hadde han koronaviruset. Aubameyang har scoret 11 mål på 16 kamper for Barcelona etter at kontrakten hans med Arsenal ble brutt i januar.

[ Hauges Frankfurt vant europaligaen etter straffedrama: – Kan ikke tro det ]