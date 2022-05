Nielsen ferdig i AGF etter angivelig isfront med Bjørnebye: – Energien er brukt opp

AGF opplyser om Nielsens avskjed på eget nettsted. Serieavslutningen mot Nordsjælland lørdag blir hans siste kamp for Aarhus-laget.

Nielsen, som har en fortid i norsk fotball som spiller og trener for blant andre Start, Strømsgodset og Brann, har vært i AGF siden 2017.

– David Nielsen har vært en fantastisk trener for AGF gjennom flere sesonger og skapt flotte resultater for klubben. Men nå er vi ved veis ende etter fem år, og den siste sesongen har på ingen måter vært tilfredsstillende, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

Bjørnebye fikk jobben for et drøyt år siden. Ifølge flere danske medier, blant annet Ekstra Bladet, har det vært kjølig stemning mellom de to den siste tiden.

– Energien er brukt opp, og vi trenger nye ideer og en frisk start. Derfor er tiden inne for at våre veier skilles, sier Bjørnebye.

