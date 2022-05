Xhaka tordnet mot lagkamerater etter Newcastle-smell: – Bli heller hjemme

Smellen tar Arsenal langt på vei ut av kampen om mesterligaplass. De er nå avhengige av at Tottenham taper mot tabelljumbo Norwich i siste runde, samt at de selv vinner mot Everton.

Etter kampen var ikke sveitsiske Xhaka nådig med lagkameratene.

– De som ikke er klare for denne kampen kan heller bli hjemme. Det gjelder uansett om du er 30, 35, 10 eller 18 år. Hvis du er nervøs, så bli heller hjemme eller si at du vil være på benken, sa Xhaka til Sky Sports.

– Vi trenger modige spillere, for vi visste at dette var en av de viktigste kampene for oss. En prestasjon som dette er ikke akseptabel, fortsatte han.

Arsenal-manager Mikel Arteta ville ikke umiddelbart legge skylden på en uerfaren spillergruppe, men sa at «det er noe vi må se på».

– Newcastle fortjente å vinne kampen helt fra start av. De var ti ganger bedre enn oss. Prestasjonen er langt fra der vi må være om vi vil komme til Champions League, sa spanjolen.

[ Arsenal-smell i mesterligakampen – Newcastle med gavepakke til Tottenham ]