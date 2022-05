Ten Hag dropper Ajax-feiring i Karibia – går rett i gang med United-jobben

Laget skal reise til Curaçao i Karibia, som er en del av Kongeriket Nederlandene, for å feire sesongavslutningen. Der vil ikke 52-åringen være til stede, sa han på en pressekonferanse søndag.

Han hadde allerede bestemt seg for å reise til Manchester for å forberede seg på å bli United-manager etter sesongen. Ajax-triumfen var hans tredje ligaseier med klubben, og han har i tillegg vunnet cupen to ganger.

Ten Hag er blitt enig med United om at han er ansatt fra mandag (16. mai), og han vil angivelig være til stede for å se sesongavslutningen mot Crystal Palace til helgen. Han skal i samarbeid med midlertidig United-manager Ralf Rangnick legge en plan for den kommende sesongen.

Rangnick skal etter planen gå inn i en konsulentrolle i klubben samtidig som han leder det østerrikske landslaget.

Ten Hag leder sin første United-kamp mot erkerival Liverpool i en treningskamp i Bangkok 12. juli. Etter det venter kamper mot Melbourne Victory og Crystal Palace i Australia.

