Opphenting ga City matchball – straffebom holder liv i tittelkampen

Pep Guardiolas menn møtte et heltent West Ham. Vertene brukte oppgjøret til å hedre Mark Noble i hans siste opptreden på hjemmebane, men kjempet også om poeng i dragkampen med Manchester United om 6.-plassen som gir spill i neste sesongs europaliga.

City åpnet best, men West Ham tok første stikk. En klassepasning fra Pablo Fornals i bakrom etter 24 minutter fant Jarrod Bowen, som rundet keeper og sørget for 1-0. Samme mann doblet West Ham-ledelsen like før pause etter nok et flott gjennomspill.

Kun tre minutter etter hvilen reduserte Jack Grealish, og City satte West Ham under et voldsomt press. Det førte til at Vladimir Coufal styrte ballen i eget nett på en City-dødball etter 68 minutter.

Manchester City fikk straffespark like før slutt, men forsøket fra Riyad Mahrez ble reddet av Lukasz Fabianski.

Gullkampen lever

Før siste serierunde er Manchester City fire poeng foran Liverpool, men Jürgen Klopp og co. har en kamp til gode mot Southampton tirsdag. Tar Liverpool poeng der, avgjøres alt kommende helg.

Da spiller Manchester City hjemme mot Aston Villa, mens Liverpool tar imot Wolverhampton på Anfield.

Dersom Liverpool spiller uavgjort mot Southampton, kan målforskjellen bli avgjørende. Også der har City en fordel med sju plussmål mer enn Liverpool.

West Ham har allerede sikret muligheten til å spille i europacup også neste sesong. Ettersom Wolverhampton bare fikk med seg ett poeng hjemme mot Norwich, blir David Moyes' lag dårligst nummer sju i ligaen.

Opp til sekser Manchester United er det to poeng. Det gjør at United må vinne i siste serierunde mot Crystal Palace dersom West Ham gjør det samme mot Brighton.

Hedret klubblegende

Sesongen har uansett vært en suksess for West Ham, som feiret Mark Nobles karriere i klubben både før, under og etter kampen mot City.

14 minutt før slutt kom 35-åringen inn til sin siste hjemmekamp for laget han debuterte for i 2004. Med opptredenen mot City har Noble spilt hele 549 kamper for barndomsklubben.

I det 16. minutt holdt West Ham-fansen ett minutts applaus for Noble, som i mesteparten av sin karriere har spilt med draktnummer 16.

– Mange fra familien er her i dag. Når jeg sier mange fra familien, mener jeg 60.000 mennesker, sa Noble til en fullsatt hjemmearena etter kampen.





