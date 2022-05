Ingen slår Ødegaard – tre 15-åringer nær spill i Eliteserien

I 2014 debuterte han i en alder av 15 år og 117 dager. Innhoppet hans for Strømsgodset mot Aalesund ga en målgivende pasning.

En oversikt hos transfermarkt.com viser at Rosenborgs Sverre Halseth Nypan (født 19. desember 2006) er yngst i Eliteserien-stallene i år.

– Han ligger veldig godt an. Om ikke lenge slutter han på skolen, og etter det får han trene med oss hver dag. Du skal ikke se bort fra at han får debuten sin for A-laget denne sesongen. Han er en robust gutt, uredd og tørr å spille fotball, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til NTB.

Han var selv 16 år og 222 dager da han debuterte i toppserien for Molde i 1985.

Må være tålmodig

Odds angrepshåp Faniel Temesgen Tewelde (født 9. september 2006) ligger nærmest Nypan aldersmessig. Han loves langt på vei spilletid denne sesongen av trener Pål Arne «Paco» Johansen.

– Han er fast inventar på G16-landslaget. Han kommer på banen denne sesongen i Eliteserien når omstendighetene gjør at det er riktig å spille med ham. Så er det jo slik at når man går i tiendeklasse på ungdomsskolen, så må man være tålmodig og lære ting, sier Johansen til NTB om Tewelde.

– Han er i et klima der han lærer blant annet av Espen (Ruud, Eliteseriens eldstemann på 38 år) i hverdagen. Det er en lang sesong, og Faniel kan få sin Eliteserien-debut i år, ja.

Vil vise vei

HamKams Julian Bakkeli Gonstad fyller 16 år 29. juni og er tredjemann på listen.

– Julian har en fantastisk avslutningsfot. Han er nær å være den beste avslutteren vi har i troppen. Jeg er ikke tvil om at han kommer på banen i år. HamKam har en historie for å ha unge gutter i A-troppen. Det er også viktig å vise overfor de unge talentene at veien til A-laget kan være kort, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til NTB.

Han har allerede gitt 16-åringen Benjamin Thoresen Faraas spill i Eliteserien denne sesongen.

Siden 1986 har sju spillere vært på banen i Eliteserien som 15-åringer.

---

Dette er yngste spiller i de 13 andre klubbene denne sesongen:

Bodø/Glimt: Brynjar Johnsplass 18 år (født 30. desember 2003)

Haugesund: Vegard Solheim 17 (10. august 2004)

Jerv: Bendik Kristiansen 19 (20. november 2002)

Kristiansund: Isak Hagen Aalberg 17 (11. mai 2005)

Lillestrøm: Leandro Elvestad Neto 17 (27. februar 2005)

Molde: Anders Rønne Børset 16 (22. februar, 2006)

Sandefjord: Filip Loftesnes-Bjune 17 (8. april 2005)

Sarpsborg 08: Leander Øy 18 (24. oktober 2003)

Strømsgodset: Fabian Holst-Larsen 17 (30. desember 2004)

Tromsø: Runar Norheim 17 (14. februar 2005)

Viking: Kristoffer Paulsen 18 (31. januar 2004)

Vålerenga: Jones El-Abdellaoui 16 (12. januar 2006)

Aalesund: Henrik Melland 17 (29. mars 2005).

---