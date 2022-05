Fifa advarer VM-hotellene som ikke godtar homofile gjester

Det opplyser en talsperson i Fifa til flere medier, blant dem NRK. Det var den norske kanalen som sammen med SVT og DR avslørte at flere hoteller som Fifa har anbefalt under fotball-VM, nekter å ta imot homoseksuelle gjester.

– Hoteller, i likhet med alle andre som yter service i forbindelse med VM og som ikke overholder de høye standardene fastsatt av arrangørene, vil få sine kontrakter terminert, skriver Fifa-talspersonen i en epost til de skandinaviske kanalene.

Tre hoteller i Qatar har opplyst at de ikke vil nekte homofile adgang, mens en rekke hoteller sier at de kan godta homoseksuelle gjester, men at de anbefaler dem ikke å vise sin legning mens de er i landet.

Homoseksualitet er forbudt i Qatar, men både Fifa og VM-arrangøren har understreket at alle er velkomne til mesterskapet i november og desember.

Fifa skriver videre at de igjen har gjort hotellene oppmerksomme på kravene forbundet stiller, og at hotellene skal overvåkes og evalueres.

