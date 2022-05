Formspiller Bohinen må stå over skjebnekamp i Italia

Bohinen ble hentet på lån fra CSKA Moskva. Faren Lars er på plass i Italia.

– Han har dessverre fått litt for mange gule kort og får ikke spille. Jeg synes han blir bedre og bedre, og det er ikke så uvanlig når man får tillit i tre, fire og fem kamper på rad. Jeg synes Emil skal ha litt «kred» for at Salernitana er der de er i dag, sier pappa Bohinen til NTB.

Salernitana har kommet seg opp fra jumboplassen i den italienske serien etter en rekke kamper uten tap. Det er blitt fire seirer og to uavgjort siden 16. april. Bohinen har spilt fra start i alle seks kamper.

Fem lag er i realiteten med i kampen om å unngå to nedrykksplasser. Det er Sampdoria (33 poeng), Spezia (33), Salernitana (29), Cagliari (29) og Genoa (28).

Salernitana avslutter sesongen hjemme mot Udinese 22. mai. Til den kampen er Bohinen spilleberettiget.

Stefan Strandberg er ikke registrert for spill i Serie A, og følgelig ikke i Salernitanas kamptropp.

Venezia ligger helt nederst på tabellen med 25 poeng, og svært mye skal til for at klubben til Dennis Johnsen overlever.

[ Perisic avgjorde da Inter vant cupen ]