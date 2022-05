Forbes: Messi på pengetoppen med årsinntekt på 1,25 milliarder

Forbes setter hvert år opp en topp-ti-liste over de best betalte idrettsutøverne over en periode på tolv måneder.

Messis inntekter (lønn i Paris Saint-Germain og sponsoravtaler) det siste året anslås til 1,25 milliarder kroner. Argentineren toppet listen også i 2019.

Basketballspilleren LeBron James er nummer to med 1,17 milliarder. Fotballspilleren Cristiano Ronaldo kommer inn som tredjemann med 1,11 milliarder kroner.

Kampsportutøveren Conor McGregor toppet oversikten for et år siden med en inntekt på tett oppunder 1,5 milliarder, men han er ikke å se på topp ti hos Forbes denne gangen.

Det ryktes at Erling Braut Haalands nye kontrakt i Manchester City vil gi ham rundt 4,5 millioner kroner i uka. Det tilsvarer da 234 millioner kroner i året i lønn, før personlige sponsoravtaler og annen inntekt kommer på toppen av det.

