Edwards skal lede Kings Watford i mesterskapsserien

Det er tidligere klart at Roy Hodgson gir seg som Watford-manager for å bli pensjonist. Nå er det klart at 39-årige Edwards blir hans etterfølger. Watford meldte om ansettelsen på sitt nettsted.

Edwards førte nylig Forest Green til seier i League Two og sikret dermed opprykk til nivå tre i engelsk fotball. Klubben hevder at den ikke ble kontaktet om samtalene mellom Edwards og Watford, men han hadde en klausul i kontrakten som lot ham slutte for å ta jobb i en annen klubb.

– Vi takker Rob for sitt arbeide med laget vårt, tilgir ham måten han forlater oss og ønsker ham lykke til, heter det i en uttalelse fra Forest Green.

39-årige Edwards blir Watfords åttende fast ansatte manager siden 2018. Han har tidligere hatt midlertidig ansvar for Wolverhampton og fast jobb i Telford. Han har også jobbet for Englands fotballforbund med aldersbestemte landslag.

