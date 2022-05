City-stjerne orker ikke se mesterligafinalen: – Blir veldig sint når jeg tenker på den

Gündogan er fortsatt frustrert over at City røk ut i semifinalen etter at Real Madrid scoret to ganger på overtid i returoppgjøret. Deretter sikret Karim Benzema finalebilletten for den spanske storklubben i ekstraomgangene.

– Hvis jeg tenker på finalen i Paris, blir jeg veldig sint. Frustrert. Skuffet. Jeg kommer definitivt ikke til å se det, sier Gündogan til Daily Mail.

– Jeg vil definitivt prøve å gjøre noe annet den dagen. Ingenting kommer til å hjelpe meg. Det eneste som kan gjøre det er tiden, legger han til.

City-stjernen er klar på at han selv og lagkameratene ikke kan skylde på noen andre for at det gikk galt i semifinalen.

Gündogan, som kom inn som innbytter i annen omgang, har vunnet åtte store trofeer med City. Antallet kan bli ni dersom klubben tar hjem ligatittelen denne sesongen. Sjansene for det er gode.

