Avis: Ten Hag vil kutte i United-spillernes sommerferie

Ifølge Daily Mail mener Ten Hag at United-troppen vil trenge tid på å omstille seg til å spille hans type fotball. Det mener han de er så uskikket til at han vil ha dem tilbake på treningsanlegget Carrington to uker før den oppsatte tiden.

Troppen hadde opprinnelig planlagt og møtes igjen 4. juli, men ifølge avisen har Ten Hag bestemt at de skal samles igjen allerede 20. juni.

Det vil i så fall være kun fire uker etter at sesongen er ferdig. United spiller sin siste kamp mot Crystal Palace 22. mai.

Ten Hag skal føle på at den dårlige sesongen United-laget har gjennomført, henger sammen med at spillerne ikke er godt nok trente. Den nåværende Ajax-manageren er kjent for sitt presspill med høy intensitet.

Ten Hags første kamp som United-manager er mot erkerival Liverpool i en treningskamp i Thailand 12. juli.

