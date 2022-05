Xavi: Økonomi årsaken til at Haaland glipper

Den tidligere storspilleren for Barcelona åpnet opp om emnet under en pressekonferanse mandag. Der ble Haaland, som rapporteres å bli klar for Manchester City denne uken, et tema.

– Jeg skal ikke lyve, med vår økonomiske situasjon er det veldig vanskelig.

På spørsmål om Haaland velger penger framfor et prosjekt, svarte Xavi:

– Jeg vil ikke si det. Jeg kommer ikke til å være respektløs overfor andre klubbers sportslige prosjekter.

Nettstedet The Athletic meldte mandag at Haaland blir klar for City innen kort tid. Xavi snakket med forbehold, men la til:

– City har mange titler og konkurrerer på toppnivå. Hvis du sier at det skjer, vil det være på grunn av våre finansielle utfordringer.

