Milan tilbake på tabelltopp

Inter hadde tronet på tabelltopp siden fredagens 4-2-seier over Empoli, men Milan gjenopprettet stillingen etter den forrige runden. Laget trenger bare fire poeng på sine to siste kamper (hjemme mot Atalanta og borte mot Sassuolo) for å bli mester for første gang siden 2011.

Milan er bedre enn Inter i innbyrdes oppgjør, som blir avgjørende dersom lagene ender på samme poengsum.

Tonali vendte kampen med to nesten identiske mål skapt av Rafael Leão, rett før og rett etter pause. Det gjorde han etter at hjemmelaget hadde tatt ledelsen ved Davide Faraoni. Alessandro Florenzi fastsatte resultatet i sluttminuttene.

– Jeg er forelsket i spillerne mine, sa Milan-trener Stefano Pioli til DAZN.

– Jeg ser innsatsen de legger ned hver eneste dag og kjenner reisen vi har vært på. Vi må holde konsentrasjonen oppe og være like besluttsomme og faste i troen i de to siste kampene.

Inter møter Cagliari borte og Sampdoria hjemme i de to siste rundene. Laget skal også spille cupfinale mot Juventus onsdag.

