Jerv fortsatt ubeseiret på hjemmebane – spilte 1-1 mot Tromsø

To kjappe mål fra begge lag etter halvtimen sørget for poengdeling i Grimstad. Mathias Haarup scoret for Jerv, før Ebiye Moses utlignet for Tromsø rett etterpå.

– Vi tar den fighten vi må i duellspillet i egen boks, og offensivt har vi tatt steg. Vi skapte en god del sjanser i dag, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery. Han var godt fornøyd med ett poeng.

– Tromsø hadde mest kontroll i første omgang. I den andre fikk vi til mer og var mye mer med. Jeg er litt misfornøyd med at vi ikke vant, men det var en jevn og god kamp, sa kollega Arne Sandstø.

Jerv har hatt en god start på debutsesongen i Eliteserien, med sju poeng på fem kamper. Det holder til 8.-plass på tabellen. På hjemmebane har de vært uslåelige, med seire mot Strømsgodset og Kristiansund fra før.

– Jerv er gode defensivt, og vi var forberedt på at dette ble en tøff kamp. Vi takler det å komme under på en fin måte. Nå må vi bare «peise» på videre, sa TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen.

«Gutan» har hatt en tøff sesongstart med kun én seier (2-1 mot HamKam) og ligger dermed på 14.-plass etter fem kamper.

[ Haugesund tok sesongens første seier og sendte KBK til bunns: – Vi har jobbet knallhardt ]

Dansk dynamitt

Tromsø tok umiddelbart føringen i Grimstad. August Mikkelsen viste fram skuddfoten etter åtte minutter, men keeper Øystein Øvretveit fikk slått unna via stolpen. Etter kvarteret var Kent-Are Antonsen nær scoring da han tråklet med seg gjennom Jerv-forsvaret. Skuddet fra fem meter gikk rett utenfor.

Hjemmelaget fikk ristet av seg sjokkåpningen, og etter 30 minutter tok de ledelsen takket være to dansker. Mathias Wichmann møtte på første stolpe etter en corner og fikk flikket ballen ut i feltet. Der sto Haarup klar og dundret ballen i mål.

Tromsø utlignet tre minutter senere etter vakkert veggspill. Ballen fant Mikkelsen, som fikk tippet den til Moses bak forsvaret til Jerv. Nigerianeren kunne enkelt sette ballen i mål alene med Øvretveit.

[ Lillestrøm løste også Bodø/Glimt-koden – Sampsted reddet Glimt-poeng ]

Sjansesløseri

Minutter senere var samme duo nær ved å gjøre 2-1, men en god redning fra Jervs sisteskanse sørget for 1-1 til pause. De første 15 minuttene etter hvilen la Tromsø press på vertene. Mikkelsen og Warren Kamanzi var begge farlig frempå, men klarte ikke å omsette sjansene.

I det 64. minutt var Erlend Hustad nær å sende Jerv i føringen da han fyrte av på volley fra 11 meter. Kun lynraske reflekser fra keeper Jakob Haugaard hindret scoring.

De neste minuttene var både Kamanzi og Moses nær ved å havne i målprotokollen, men avslutningene var ikke gode nok. Det siste kvarteret dabbet kampen av, og oppgjøret endte 1-1.

Jerv møter Viking borte i neste kamp, mens Tromsø tar imot Vålerenga hjemme.

[ Mange brikker falt på plass i det som ble en VIF-fest i Sandefjord-solen søndag ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 5

Jerv – Tromsø 1-1 (1-1)

Levermyr, 2512 tilskuere

Mål: 1-0 Mathias Haarup (29), 1-1 Ebiye Moses (33).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Erik Brenden, Jerv, Jostein Gundersen, Tromsø.

Lagene:

Jerv (3-4-3): Øystein Øvretveit – Ole Martin Kolskogen, Daniel Arrocha, John Olav Norheim – Torje Wichne, Mathias Wichmann, Erik Brenden, Mathias Haarup (Erik Tobias Sandberg fra 77.) – Willis Furtado, Erlend Hustad (Rodney Antwi fra 65.), Aral Simsir (Amadou Diallo fra 65.).

Tromsø (3-5-2): Jakob Haugaard – Niklas Vesterlund, Casper Øyvann, Jostein Gundersen – Warren Kamanzi, Sakarias Opsahl (Eric Kitolano fra 76.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen, Lasse Nilsen (Felix Winther fra 89.) – Ebiye Moses (Jasse Tuominen fra 77.), August Mikkelsen.

---