Ajer scoret i Brentford-seier – Villa slo Burnley

Ajer scoret 3-0-målet med ti minutter igjen. Forsvarsspilleren dro seg forbi to Southampton-mann og satte ballen mellom beina på keeper Fraser Forster. Han jublet vilt i etterkant.

Brentfords to første scoringer kom i ett «gullminutt» for London-laget. Først sendte Pontus Jansson vertene i ledelsen, før Yoane Wissa økte 61 sekunder senere.

Mohamed Elyounoussi startet på benken for gjestene, og den norske vingen ble kastet inn etter en time i jakt på scoringer. Det lyktes verken han eller lagkameratene med.

Lagene hadde begge 40 poeng og åtte poeng ned til nedrykk før kampen, men med seieren har Brentford på lang vei sikret en ny sesong i toppdivisjonen. Southampton på vente noen runder på sin bekreftelse på det.

Burnley kjemper for å unngå nedrykk, og etter fem strake ligakamper uten tap røk de hjemme mot Aston Villa. Danny Ings, Emiliano Buendia og Ollie Watkins scoret målene som setter Burnley under press. Maxwell Cornet reduserte på overtid.

De har nå to poeng ned til nedrykksstreken med en kamp mer spilt enn Leeds, som er à poeng, og to kamper mer spilt enn Everton som befinner seg under streken.

