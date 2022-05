Den italienskfødte agenten døde i helgen etter å ha vært syk i en periode. Raiola representerte noen av fotballens største stjerner, og mange av dem var til stede i begravelsen i Saint-Charles-kirken i Monaco.

Daily Mail har publisert bilder av blant andre Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimovic og Gianluigi Donnarumma fra begravelsen.

Haaland minnet selv sin agent med en kort melding i sosiale medier lørdag. Den norske stjernespissen publiserte et bilde av de to sammen og skrev «Den beste» etterfulgt av et hjertetegn.

Raiola bodde mange år i Monaco. Han ble bare 54 år gammel.

