Adlet Hodgson gir seg med fotball etter sesongen

Watford-sjefen tok over Joshua King og co. etter at Claudio Ranieri fikk sparken i januar. Watfords Premier League-kontrakt henger i en tynn tråd, og lager rykker ned om det ikke blir tre poeng mot Crystal Palace til helgen.

– Det var åpenbart kortsiktig (Watford-avtalen). Jeg gjorde det klart at det måtte være kortsiktig mellom nå og slutten av sesongen, sa Hodgson ifølge BBC.

Onsdag ble Hodgson æret med Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) for sin 45 år lange innsats for fotballen.

– Jeg synes jeg har fortjent å tre tilbake og ha litt fritid og være sammen med min kone og sønn, sa Hodgson.

Hodgsons karriere inneholder blant annet Inter, Blackburn, Fulham, Liverpool, West Bromwich og Crystal Palace i tillegg til England, Finland og Sveits. Han har også en sesong bak seg i Viking.

