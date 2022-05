Tøff EM-start for J17-landslaget – López herjet i spansk storseier

Spania har sammen med Tyskland dominert EM for J17-lag og har vært i finale åtte ganger av tolv mulige, med fire EM-titler som utbytte. De spanske ungjentene var hakket for gode for Norge tirsdag.

Spesielt gjelder det López, som var sentral i de to målene som punkterte kampen. I det 26. minutt slo Mina Bell Folland en feilpasning rett til Paula Duran, som dyttet ballen til López. Hun driblet både Madelen Eid og Mia Hambro Svendsen. Så serverte hun Carla Camacho, som vendte bort Ingrid Rame og scoret.

I det 51. minutt fikk López ballen ute på siden. Hun driblet først Anna Lervik og så Vilde Hulaas Grøseth før hun sendte et venstrebeinsskudd i mål oppunder tverrliggeren.

Stor sjanse

Folland hadde en kjempesjanse i det 7. minutt da hun brøt en spansk tversoverpasning, dro av en motspiller og var gjennom, men keeper kastet seg og slo skuddet til corner. Det var Norges eneste store sjanse før kampen var avgjort.

Innbytter Laia Martret gjorde 3-0 med et skudd i krysset i det 62. minutt. Like etter kom Norges spiss Mawa Sesay gjennom, men keeper rykket ut og tok avslutningen i kroppen.

Må heve seg

Lucia Corrales kom til flere store sjanser før hun fastsatte resultatet i siste minutt. Spania hadde også to avslutninger i målstengene.

Norge må heve seg i fredagens kamp mot Frankrike, som tidligere tirsdag slo Finland 2-0. Uten norsk poeng da er håpet om semifinaleplass ute før siste runde.

