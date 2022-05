Liverpool snudde til seier og mesterligafinale

Om tre og en halv uke spiller Liverpool finale på Stade de France mot Manchester City eller Real Madrid. Kanskje står det da om å bli første engelske klubb med seier i de fire største turneringene i samme sesong.

Mål av Boulaye Dia og Francis Coquelin i første omgang betydde at det sto 2-2 sammenlagt, og Liverpool virket dypt rystet. Ved pause byttet Klopp ut Diogo Jota med Luis Diaz, og rødtrøyene framsto som et helt annet lag i den andre omgangen. Fabinho reduserte og Diaz utlignet, begge med avslutninger mellom beina på hjemmelagets keeperhelt Gerónimo Rulli, før Sadio Mané dro av Rulli langt ute på banen og scoret i tomt mål.

Ligacupvinneren kan nå konsentrere seg om gullduellen mot Manchester City i Premier League og FA-cupfinalen mot Chelsea før mesterligafinalen. Laget har seks kamper igjen av sesongen, og trolig må alle vinnes om det skal ende med fire titler.

Sjokkbehandling

Den gule ubåten, som er Villarreals kallenavn, ga laget fra Beatles' hjemby sjokkbehandling fra start og framsto i en helt annen utgave enn den som ble slått 2-0 på Anfield forrige uke. Ved pause så det ut som Villarreal skulle torpedere Liverpools drøm om fire titler.

Før det var spilt tre minutter kunne hjemmefansen juble for scoring da Boulaye Dia satte ballen i tomt mål. Venstreback Pervis Estupiñan slo en crossball mot lengste stolpe, der Etienne Capoue nådde ballen foran en passiv Andy Robertson. I stedet for å skyte dyttet han ballen inn i midten, der Dia reagerte raskere enn Virgil van Dijk.

Det vanligvis så pasningssikre Liverpool-laget slet med å få til samspillet mot aggressive gultrøyer, og i det 39. minutt slo Naby Keita en feilpasning til Gerard Moreno, som spilte Giovani Lo Celso gjennom. Han gikk overende i duell med Alisson og ropte på straffe, men ble ikke hørt.

Det utsatte bare neste smell for Liverpool. I det 41. minutt ble Capoue igjen spilt fram på høyresiden. Hans førsteberøring var dårlig, men han lurte Robertson nede ved dødlinja og la inn. Francis Coquelin knuste Trent Alexander-Arnold i lufta og styrte ballen i krysset.

Sceneskifte

Liverpool hadde tapt sine fire siste bortekamper i mesterligasemifinale, og bortefansen hadde grunn til skepsis i pausen. Etter sidebytte skulle de få se et totalt sceneskifte.

Det startet med noen gode sjanser. Først sendte Alexander-Arnold i vei et skudd som traff Coquelin og duppet ned på tverrliggeren og spratt over. Deretter prøvde Diaz et vanskelig saksespark da han var helt alene ved lengste stolpe, men målet skulle ikke la vente lenge på seg.

I det 62. minutt dyttet Mohamed Salah ballen fram til Fabinho, som fikk masse rom på høyresiden i feltet. Han klemte til, og ballen traff begge beina til Rulli før den forsvant i mål mellom dem.

Fem minutter senere la Alexander-Arnold inn fra høyre. Diaz løp seg helt fri i midten og nikket mellom beina på den uheldige keeperen.

I det 74. minutt forsvant siste rest av spenning da Keita spilte Mané gjennom fra egen halvdel. Rulli møtte ham midt ute på egen halvdel, men både han og Juan Foyth ble vendt bort før Mané sendte ballen i tomt bur.

På tampen ble Capoue utvist for to gule kort.









