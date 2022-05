Fulham sikret Championship-tittelen med 7-0-seier over Luton

Premier League-billetten var i boks for flere runder siden, men Fulham-spillerne sparte ikke på kruttet i sin siste hjemmekamp for sesongen.

Det sto 2-0 til pause, men i andre omgang rant ballene inn bak Luton-keeper Matt Ingram. Tre av dem kom i en periode på ti minutter.

Aleksandar Mitrovic bidro med to nettkjenninger. Allerede i februar slo serberen sesongrekorden for antall mål i mesterskapsserien (dagens seriestruktur ble innført i 2004). Han står med hele 43 scoringer før Fulhams siste kamp mot Sheffield United lørdag. Ingen har noensinne scoret så flittig på nivå to i England før.

Inntil mandag hadde Guy Whittingham bestenoteringen med sine 42 mål for Portsmouth i 1992/93-sesongen.

Fulham rykket i fjor ned fra toppdivisjonen. Ingen har greid å holde tritt med London-klubben i Championship, og for første gang siden 2001 vant den serietrofeet.

Luton ligger på sjetteplass og kjemper om å bli blant lagene som skal spille opprykkskvalifisering.

