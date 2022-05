Sørloth scoret i surt poengtap for Real Sociedad

Sociedad hadde med seier tatt seg opp på 5.-plass, og med det vært tre poeng bak Atlético Madrid i kampen om mesterligaspill neste sesong.

Sørloths lag har nå fem poeng opp til Madrid-laget med fire kamper igjen å spille. Nordmannens scoring kom etter en drøy halvtime. Han mottok ballen utenfor sekstenmeteren og satte den fint og hardt nede i hjørnet, utakbart for Rayo-keeper Stole Dimitrievski.

Det var 26-åringens tredje ligascoring for sesongen. Sørloth har vært viktig for Sociedad den siste tiden, og i april ble han kåret til månedens mest verdifulle spiller i klubben. Han spilte samtlige minutter søndag.

– Jeg føler at det går bra om dagen, og det er fin flyt. Det får bare fortsette, sa Sørloth til TV 2 etter kampen.

Dessverre for Sørloth ble ikke hans scoring den eneste. Etter 78 minutter var ringreven Radamel Falcao først på en retur og utlignet. Det kostet to viktige poeng for Sørloth og hans lagkamerater.

– Første omgang var bra, men i 2. omgang blir vi altfor passive. Jeg følte i første omgang at vi kom til å vinne, så det var synd, fortsatte nordmannen.

La Real har Betis mellom seg og Atletico på tabellen, men førstnevnte har en kamp mindre spilt og kan ta seg opp på poenget bak Atletico med seier i hengekampen.

Real Sociedad møter Levante på bortebane i neste kamp.

