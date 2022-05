Sjokkseier tente håpet for Everton da Lampard slo Chelsea

Everton-manager Frank Lampard jublet vilt over scoringen mot hans tidligere klubb like etter pause. Everton er inne i en blytung sesong, men søndagens 1-0-triumf gjør at laget fortsatt har alt i egne hender med tanke på å berge plassen.

Burnley og Leeds er begge to poeng foran 18.-plasserte Everton, men Lampards karer har én kamp mindre spilt.

Etter en tett, jevn og sjansefattig første omgang kom vertene best i gang etter hvilen. Richarlison snappet ballen fra en sløv César Azpilicueta, og Demarai Gray la den til rette for brasilianeren som scoret sikkert alene med Edouard Mendy.

Vitalij Mykolenko fikk en stor sjanse til å doble ledelsen like etter, men resten av oppgjøret ble en forsvarskamp for Everton.

Jordan Pickford måtte hente fram sitt beste keeperspill etter en time da Mason Mount, Azpilicueta og Antonio Rüdiger var frampå. Pickford ble berget av stolpene før han så reddet med både nevene og ansiktet.

Fem minutter før slutt kunne Gray ha punktert kampen for hjemmelaget, men han blåste en stor sjanse utenfor. Dermed levde spenningen helt inn.

Chelsea er med nederlaget 16 poeng bak toer Liverpool og fem foran firer Tottenham. Å sikre en Champions League-plass for neste sesong blir hovedprioriteten for Thomas Tuchels lag.

Kampfakta:

Premier League menn søndag, 35. runde:

Everton – Chelsea 1-0 (0-0)

Goodison Park, 39.256 tilskuere.

Mål: 1-0 Richarlison (46).

Gult kort: Séamus Coleman, Fabian Delph, Mason Holgate, Everton, Antonio Rüdiger, Mason Mount, César Azpilicueta, Marcos Alonso, Kai Havertz, Chelsea.

Lagene:

Everton (4-3-3): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Mason Holgate, Yerry Mina, Vitalij Mykolenko – Alex Iwobi, Abdoulaye Doucouré, Fabian Delph (Allan fra 70.) – Anthony Gordon, Richarlison (Salomón Rondón fra 79.), Demarai Gray (Dele Alli fra 90.).

Chelsea (3-4-1-2): Édouard Mendy – César Azpilicueta (Christian Pulisic fra 68.), Thiago Silva, Antonio Rüdiger – Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho (Mateo Kovacic fra 45.), Marcos Alonso – Mason Mount – Timo Werner (Hakim Ziyech fra 67.), Kai Havertz.

