Real Madrid ble La Liga-mestere – historisk triumf for Ancelotti

Madrid-laget kom til kampen i visshet om at de kun trengte ett poeng fra bataljen på hjemmebane. To mål av Rodrygo, ett av Marco Asensio og ett av Karim Benzema ga jubel for de hvitkledde.

Benzema har vært svært sentral på Real-lagets ferd mot tittelen med sine 26 nettkjenninger.

Triumfen betyr at trener Carlo Ancelotti blir historisk som den eneste til å vinne serietittelen både i Spania, England (Chelsea), Tyskland (Bayern München), Italia (Milan) og Frankrike (Paris Saint-Germain).

Real står med åtte La Liga-titler siden årtusenskiftet. Lørdagens triumf var deres første på to år.

Real Madrid øker luken til Barcelona som Spanias mestvinnende klubb. Rivalen har 26 La Liga-titler mot Reals 35.

Barcelona startet sesongen svakt og har løftet seg etter at Xavi Hernandez tok over treneransvaret. Katalanerne har likevel ikke greid å utfordre Ancelottis mannskap.

Byrival Atletico var regjerende mestere, men Diego Simeones menn har slitt denne sesongen og ligger 20 poeng bak Real med én kamp mindre spilt.

