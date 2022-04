City tok tilbake ligaledelsen med enkel seier over Leeds

Liverpool slo Newcastle 1-0 tidligere lørdag og la med det presset over på City foran bortekampen mot Leeds.

Der ble det aldri særlig spennende til tross for at Leeds kom til flere store muligheter. Til slutt kunne de lyseblå juble for en klar seier og ligaskjebne i egne hender.

– Til syvende og sist hadde vi kontroll. Det er et flott resultat for oss, sa City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

City innehar stadig tabelltoppen i Premier League poenget foran Liverpool. Begge har fire kamper igjen av ligasesongen og kan ta seg til mesterligafinalen. Liverpool har i tillegg FA-cupfinale mot Chelsea.

– Jeg vil gjerne føle mindre press enn det jeg gjør. Det er en lang sesong, og dette er siste innspurt, fortsatte Guardiola.

[ Reservepreget Liverpool slo Newcastle borte og la press på City ]

Straffet

Vertene greide ikke å få ballen forbi City-keeper Ederson tross flere store sjanser. Leeds fikk en svær mulighet tidlig i kampen da City-back João Cancelo skled på midtbanen. Rodrigo Moreno plukket opp ballen og satte fart mot mål, men spanjolen ble hentet inn og fikk ikke avsluttet skikkelig.

Det skulle straffe seg da Rodri stanget Manchester City i ledelsen etter 13 minutter. Derfra og ut var seieren aldri truet. Etter pause økte Nathan Aké og Gabriel Jesus til 3-0, mens Fernandinho gjorde gjestenes fjerde nettkjenning på overtid.

– Det var en tøff test. Leeds startet med mye intensitet og gjorde det vanskelig for oss. Det første målet hjalp oss mye. Hver kamp er en finale nå, sa Ilkay Gündogan.

[ Brighton banket Wolves – Palace vendte til seier mot Mois Southampton ]

Nedrykkstruet

Tapet var et hardt slag for Leeds som kjemper for å unngå nedrykk. De har fem poeng ned til Everton under streken med to kamper mer spilt. Leeds ligger à poeng med Burnley, og begge har fire kamper igjen av sesongen.

– Jeg synes vi gjorde det bra i store deler av kampen. Vi hadde en kampplan, og vi holdt oss til den. Vi spilte mot det som trolig er verdens beste lag, så vi visste det kom til å bli tøft. Vi kan ikke deppe over dette resultatet. Vi spilte bra og var modige med ballen, sa Leeds-forsvarer Luke Ayling.

I neste kamp skal City ta imot Newcastle på hjemmebane, mens Leeds trolig får det tøft borte mot Martin Ødegaard og Arsenal.

[ Burnley snudde til seier mot Watford og sendte Normanns Norwich ned ]

---

Kampfakta:

Premier League, runde 35

Leeds – Manchester City 0-4 (0-1)

Elland Road

Mål: 0-1 Rodrigo (12), 0-2 Nathan Aké (53), 0-3 Gabriel Jesus (77), 0-4 Fernandinho (90).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Junior Firpo, Leeds, Jack Grealish, João Cancelo, Manchester C.

Lagene:

Leeds (5-4-1): Illan Meslier – Stuart Dallas (Daniel James fra 45.), Luke Ayling, Robin Koch, Pascal Struijk, Junior Firpo (Joe Gelhardt fra 61.) – Raphinha, Mateusz Klich, Kalvin Phillips, Jack Harrison – Rodrigo (Sam Greenwood fra 82.).

Manchester C. (4-2-3-1): Ederson – João Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Aké (Oleksandr Zinchenko fra 58.) – Rodrigo (Fernandinho fra 82.), Ilkay Gündogan – Raheem Sterling, Phil Foden (Bernardo fra 79.), Jack Grealish – Gabriel Jesus.