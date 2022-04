Burnley snudde til seier mot Watford og sendte Norwich ned

Normann og Norwich måtte enten vinne eller satse på poengtap for Burnley om Premier League-håpet skulle leve videre, men med tap for Aston Villa er skjebnen forseglet.

Seieren var svært viktig for Burnley, som nå har fem poengs luke til Everton under streken. James Tarkowski var uheldig da han sendte ballen i eget nett i første omgang, men med ti minutter igjen scoret Jack Cork og Josh Brownhill to raske mål. Det sikret fortsatt håp om spill i toppdivisjonen også neste sesong.

Everton møter tabelltreer Chelsea til en vrien hjemmekamp søndag. Frank Lampards menn har to kamper til gode på Burnley.

Watford har med lørdagens resultat tolv poeng opp til Burnley på trygg plass, og må dermed vinne alle de gjenstående kampene for å ha muligheten til å berge seg. I tillegg må enten Burnley eller Leeds tape de resterende kampene de har igjen.

Burnley har vært inne i en god periode etter at Sean Dyche fikk sparken som klubbens manager, og de sto uten tap på de tre siste ligakampene før lørdagens bunnkamp.

