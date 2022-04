Mjøndalen snudde til seier – vinnermålet kom ni minutter på overtid

20-åringen scoret på en returball ni minutter på overtid. Singh entret banen som innbytter tidlig i andre omgang.

Mjøndalens kaptein Joackim Olsen Solberg sto bak utligningen i det 84. minutt. Da timet han perfekt og headet inn et innlegg fra Markus Nakkim.

Bryne tok ledelsen ved Oliver Rotihaug litt over et kvarter tidligere. Det gjorde han kontrollert på en kontring i en god Mjøndalen-periode. Få minutter senere var bortelaget farlig på en overgang igjen, men denne gangen skled Arne Gunnes ballen i stolpen fra to meter.

Før pause styrte MIF banespillet, men gjestene fra Jæren kom til de største mulighetene. Bryne fikk tre målsjanser servert av hjemmelaget.

Fredagens oppgjør er en del av den 10. runden i 1. divisjon, men ble framskutt fordi banedekket på Mjøndalens arena skal byttes ut i sommer.

Etter fem kamper har MIF vunnet fire og spilt én uavgjort. Snuoperasjonen mot Bryne tok laget til tabelltopp med sine 13 poeng. Bryne ligger sist med null poeng.

[ Skeid er stadig ett mål unna poeng: – På ett eller annet tidspunkt må vi ta læring ]