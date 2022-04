Tottenham passert av Arsenal etter poengtap mot Brentford

Poengdeling gjør at Tottenham ramlet ned til 5.-plass på tabellen med to poeng opp til Arsenal. London-rivalen slo Manchester United 3-1 tidligere på dagen og har festet et lite grep om den fjerde mesterligaplassen i Premier League med fem kamper igjen å spille.

Christian Eriksen startet for Brentford mot gamleklubben, og han slo corneren etter 17 minutters spill som endte med en heading i tverrliggeren av midtspissen Ivan Toney. Det var omgangens største mulighet.

Eriksen var svært delaktig i det Brentford foretok seg og styrte nærmest kampen før pause. Han var med på å diktere tempoet i kampen og var skummel på dødballer.

Brentford hadde vunnet fem av de seks siste kampene før oppgjøret mot Tottenham, og de var det klart beste laget på eget gress i 1. omgang av byderbyet.

Brentfords Toney var svært nær i overtiden også da han headet ballen i stolpen.

Dansken Eriksen var en av banens giganter også etter pause, og 20 minutter ut i omgangen var Brentford svært nær scoring etter tungt press. Tottenham reddet blant annet på streken etter nok en Eriksen-avslutning.

Tottenham sto med fire strake seirer før det ble tap mot Brighton sist, og laget har spilt mye bra angrepsfotball under Antonio Conte, men mot Brentford var de tannløse. Tottenham produserte ikke en eneste målsjanse i 1. omgang.

Laget har vært en skuffelse i de to siste kampene. De satte inn et ekstra press i sluttminuttene, men lyktes ikke med å score. Tottenham produserte ikke en eneste sjanse på mål i løpet av 90 minutter.

Den første kvalifiserte avslutningen til de liljefargede kom seks minutter ut i 2. omgang. Harry Kane fikk snudd seg, men skuddet gikk over via en forsvarer. London-laget kom seg høyere opp i banen etter pause.

Brentford måtte klare seg uten Kristoffer Ajer. Nordmannen ble truffet av en ball i hodet under fredagens trening og pådro seg hjernerystelse.

