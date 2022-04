Vill pengekarusell venter Haaland

Det er ventet at han om kort tid offentliggjør at han flytter fra Borussia Dortmund. Manchester City er av mange eksperter pekt ut som en meget sannsynlig ny destinasjon. Real Madrid løftes fram som den andre seriøse kandidaten.

Lørdag spiller Haaland toppkamp i 1. Bundesliga mot Bayern München.

Dersom han skifter beite før neste sesong, ligger overgangssummen på bare cirka 750 millioner kroner på grunn av en innbakt klausul i avtalen med den tyske klubben. Det er omtrent halvparten av hans antatte markedsverdi på 1,5 milliarder.

– Det er vanvittig mye penger i idretten. De store stjernene tar mye. Regnestykket på ham (Haaland) vet jeg ikke. De arabiske eierne (blant andre Manchester City) er i en litt spesiell stilling. Er det noe de ikke mangler, så er det penger. De presser prisene opp høyere enn de normalt ville vært, sier økonomiprofessor ved NTNU, Harry Arne Solberg, til NTB.

Han har fulgt fotballen i Norge og utlandet nøye i mange år.

Skor seg

NTB har vært i kontakt med agenter og økonomiske rådgivere med kunnskap om internasjonal fotball. De bekrefter at beløpene i denne artikkelen er i sjiktet der Haaland fra sommeren skal operere om han gir seg i Borussia Dortmund.

En rekke nettsteder melder at nordmannen får en årslønn på cirka 310 millioner kroner per sesong. Det er omtrent fire ganger mer enn han får i Borussia Dortmund.

De siste dagene er Haaland observert med Adidas-fotballstøvler på trening. Det er uklart om Haaland har signert en skoavtale den siste tiden eller om det gjøres senere i vår.

En slik kontrakt vil gi ham omtrent 110 millioner kroner i året, ifølge den tyske avisen Bild. Det vil være cirka ti ganger mer enn hva hans hittil siste avtale (Nike) utløste. Lionel Messi og Neymar skal ha de mest lukrative skoordningene av alle fotballspillere. De skal være verdt vel 230 millioner kroner i året.

Det er vanlig at spillere baker inn diverse bonusordninger i sine kontrakter. Sist helg scoret Cristiano Ronaldo et hattrick for Manchester United. Det skal ha gitt ham en utbetaling fra klubben på cirka. åtte millioner kroner. Bonus per mål eller for hver tiende scoring er ikke uvanlig og verdt mange millioner i en normal Haaland-sesong.

Ny kilde

Haaland-familien skal også være sikret cirka 300 millioner kroner i en signeringsbonus fra klubben som henter spissen fra Dortmund.

Raiolas honorar for overgangsjobben er fyrstelig, har Bild meldt. Det skal være på rundt 375 millioner kroner.

En gigantisk inntektskilde for Haaland blir sosiale medier. Her kan verdens beste spillere få flere millioner kroner for hvert innlegg ved å markedsføre blant annet klær, sko og klokker. Haalands følgerskare i sosiale medier kommer ikke til å bli mindre når han flytter til en av verdens aller største klubber.

Ronaldo kan ifølge avisen The Guardian få cirka 15 millioner for å promotere et produkt på Instagram med ett innlegg.

Haaland er ikke i Ronaldo-sjiktet ennå, men 40 poster à 5 millioner betyr inntekter på 200 millioner kroner.

Haalands agent Mino Raiola har ikke besvart NTBs henvendelse.

