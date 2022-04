Trio tilbake – Pogba kan ha spilt sin siste United-kamp

United-manager Ralf Rangnick fortalte på pressekonferansen foran storkampen at det er tvilsomt at Pogba rekker flere kamper denne sesongen.

Franskmannen er på utgående kontrakt og forlater trolig United i sommer.

– Slik det så ut på undersøkelsen, virker det svært usannsynlig at han kan spille igjen. Legen fortalte meg at det tar minst fire uker å bli klar, sa Rangnick.

United spiller sesongens siste kamp 22. mai.

Rangnick avslørte samtidig at Cristiano Ronaldo, Raphael Varane og Scott McTominay er aktuell for Arsenal-kampen. Han sto over mot Liverpool tidligere i uken etter å ha mistet en sønn.

