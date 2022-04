Piggtråd og pepperspray

Hvis du ikke er en helt fersk leser av denne spalten, bør du ha fått med deg i hvert fall noen av de mange kjærlighetserklæringene jeg har skrevet om Vålerenga. Denne klubben er hjemmet mitt, barnet mitt, og min religion. Ekte kjærlighet er grenseløs, og Vålerenga er så mye mer enn størrelsen bydelen på Oslos vakreste østkant består av. En stolthet for stor til å beskrives. Ære Være VIF i det høyeste til døden skiller oss ad, og enda lenger enn det.

Derfor er det ekstremt trist å kjenne på følelsen av at jeg er glad for jeg IKKE dro på bortetur nå i påsken. Misforstå meg rett, men det handler ikke om resultatet. Jeg har vært på mange borteturer der målprotokollen og poengsankingen har gått i Vålerengas disfavør. I løpet av en lang supporterkarriere det har blitt altfor mange av de turene. Likevel er jeg ikke lei meg for noen av turene. Ok, selv er jeg kanskje ikke så reisevennlig til sinns eller i kroppsstørrelse, slik at selve reisen ikke akkurat er noe jeg setter så høyt, men turen i seg selv har jeg aldri angret på.

Det er på tur man bygger og skaper minner bare en fotballsupporter kan erfare. Disse turene gir deg unike opplevelser som bare blir forsterket av fellesskapet du deler med dine turfrender. Dine medsupportere. Og fellesskapet du føler på er ikke avhengig av størrelsen på reisefølget. Når historiene skal oppsummeres er det like gøy om den inneholder 15 supportere på en minibuss til Sogndal midt i fellesferien, eller om flere tusen VIF-supportere tok turen over til borteseksjonen på stadionet til en eller annen engelsk storklubb, mens vinteren herjer i gamlelandet. I fortellingen borteturen skaper er det tap og vinn med tilnærmet samme sinn, selv om jeg alltid vil foretrekke at historien inneholder et bagasjerom fylt med tre poeng.

Uansett hvor bedritent dårlig Vålerenga spiller, eller hvor hardt vi blir straffet av et overtent hjemmelag, skal det alltid være best å kunne si at man var der. Utgangspunktet til en skikkelig fotballsupporter skal være at man angrer på at man ikke dro, og ikke omvendt. Dessverre er det noen klubber i Eliteserien som går hardt inn for å forandre på dette utgangspunktet.

I altfor mange sesonger nå har de som har tatt turen til Molde måtte belaget seg på kroppsvisitering og oppdagelsesreiser i en persons mest intime hulrom. Grunnen for dette skal være for å hindre bannere med uønskede ytringer. Og bannerne som forsøkes sensurert ut av eksistens er sjeldent annet enn kritikk av Molde FK i forbindelse med diverse personalhåndteringer, samt kritikk av hvordan Molde tar imot bortesupportere. Til det siste vil jeg bare si: jeg kan stave ironi.

Om det er sånn at Bodø/Glimt har bestemt seg for at de ikke kan være noe dårligere enn Molde, eller om de vil vise at det ikke skal være forskjell mellom bortelagets supportere og keepertrenere vet jeg ikke. Men å bli møtt med piggtråd på borteseksjonen på Aspmyra, er et kaldt gufs fra 90-tallet da supportere ble buret inne som ville dyr på tribunen. Piggtråden er i tillegg festet til tildekkede gjerder som hindrer full sikt mot banen under kampen. Og mens det ropes om overgrep fra innsiden av stadionportene, ser det ut til at den lange armen som skal holde orden på utsiden av Aspmyra, har utmerkede evner til å eskalere relativt håndterbare ordenssituasjoner. Nei, jeg var ikke der og kan ikke uttale meg om hendelsesforløpet, men det skurrer ganske mye når det eneste tilfellet jeg har hørt om der politiet har brukt pepperspray mot VIF-supportere har skjedd i Bodø. Sist jeg sjekket er ikke Bodø/Glimt verken Lillestrøm, Brann eller Lyn. Ja ja, kanskje Glimt sitter på en video som beviser hvordan ting henger sammen.

På søndag er det Vålerenga som er verter igjen, og Oslos tur til å vise hvordan man tar imot bortesupportere. Jeg er ikke spesielt redd for opptøyer eller usportslig tull rundt hjemmekampene våre ellers, men er vel enda litt roligere siden det er Jerv som kommer på besøk. Det verste Grimstadlaget har funnet på hittil er å signere en spiller de ikke burde signert av utenomsportslige grunner – for så å sparke ham da de skjønte hvilken blunder de var i ferd med å gjøre – og å trene i kirketiden på helligdager. Det siste der har gjort dem til bad boys i bibelbeltet.

Men i Oslo skal de behandles humant, og til dels som helter. Det var tross alt på vår hjemmebane de sørget for at vi slipper å hilse på Bergenspolitiet i år.

Men der stopper også gjestmildheten, for på banen trenger vi alle poengene. Når sesongen skal oppsummeres har jeg fortsatt håp om at vi har flere poeng enn gode historier fra borteturene.

Trond Erik Sandgren

Trond Erik Sandgren

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag.

