Det er Carews advokat Berit Reiss-Andersen som fredag bekrefter i en pressemelding at den tidligere fotballspilleren er tiltalt for grov skatteunndragelse.

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd, sier Reiss-Andersen.

At Carew var under etterforskning for grov skatteunndragelse, ble kjent i fjor sommer.

