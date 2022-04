Graham Hansen-perle da Barcelona utklasset Wolfsburg og satte publikumsrekord igjen

Publikumsrekorden fra kvartfinalen mot Real Madrid ble forbedret igjen, med 95 personer. Hele 91.648 tilskuere så første kamp i mesterligaens semifinale.

Gjestene virket lammet av kampens elektriske ramme og kom under med to mål før det var spilt ti minutter. Etter at den norske landslagsstjernen på elegant vis scoret 2-0-målet, samlet Wolfsburg-spillerne seg i ring for en rådslagning.

De greide bare delvis å heve seg i den første omgangen. Det sto 4-0 ved pause, men Barcelona nyttet ikke sjansen til å punktere mesterligasemifinalen fullstendig.

Laget misbrukte flere store sjanser til å øke seiersmarginen ytterligere, og på sin 25-årsdag tente Jill Roord et lite håp for den tyske klubben da hun reduserte i det 73. minutt. Målet ble først vinket av for offside, men det ble godkjent etter VAR-gjennomgang.

Det skulle likevel bli Barcelona-seier med fire måls margin. Barcelona-kaptein Alexia ble tomålsscorer i det 85. minutt på straffespark etter at hun selv ble felt av Dominique Janssen.

Graham Hansen fikk en smell helt mot slutten og ble byttet ut. Ingrid Syrstad Engen kom inn samtidig, også hun til kamp mot sin tidligere klubb.

Sjokkåpning

Barcelona sjokkåpnet og satte Wolfsburg-keeper Almuth Schult på den første prøven før det var spilt et minutt. To minutter senere ble det 1-0. Fridolina Rolfö tok et raskt frispark og slo i bakrom der Aitana Bonmatí brukte fart og muskler, la Janssen bak seg og skjøt i mål.

I det 10. minutt presset Ana-Maria Crnogorcevic høyt mot Wolfsburg-kaptein Janssen, som burde ha greid å klarere, men lot seg overrumple med ballen dypt på egen halvdel. Crnogorcevic spilte innpå til Graham Hansen, som tok ballen med seg i høyt tempo, skar inn i feltet og tryllet bort Joelle Wedemeier med en skuddfinte før hun plasserte ballen i lengste kryss.

Etter sin rådslagning på banen kom Wolfsburg til sin første sjanse etter et kvarter, men Svenja Huths skudd ble blokkert, og keeper Sandra Paños tok seg av returen.

Målfest

Barcelona fortsatte å presse, og Kathrin-Julia Hendrich ble reddet av egen keeper da hun holdt på å gjøre selvmål. I det 33. mål ble det likevel 3-0. Høyreback Marta Torrejón kom fram på siden og slo skrått ut til Jenni Hermoso, som plasserte ballen i lengste hjørne.

I det 38. minutt var det kapteinens tur. Alexia ble spilt gjennom mot et forsvar som sto høyt, og hun scoret alene med keeper.

Crnogorcevic trodde hun hadde gjort 5-0 på keeperretur etter et hjørnespark fra Graham Hansen tidlig i den andre omgangen, men målet ble annullert for en hårfin offside etter VAR-gjennomgang.

Noe senere vippet en marginal VAR-avgjørelse Wolfsburgs vei igjen, og det ble redusering, men med fire måls margin reiser tittelforsvareren til Tyskland for returkamp neste helg med ett bein i finalen.

