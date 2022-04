Ten Hag blir Manchester United-manager – femte siden Ferguson

Ten Hag har ledet Ajax siden 2017 og har tatt laget til flere sterke plasseringer i Europa. I 2018/19-sesongen tok han de til semifinalen av mesterligaen. Der ble det stoppet av Tottenham, som gikk videre etter at Lucas Moura scoret seks minutter på overtid.

Han har vunnet ligaen og cupen to ganger hver siden 2018, der han tok «The Double» i både 2018/19 og 2020/21.

Ten Hag erstatter Ralf Rangnick, som har vært klubbens midlertidige manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november. Etter planen skal Rangnick gå inn i en rådgiverrolle etter sesongen, og vil trolig jobbe tett med Ten Hag.

ESPN meldte tidligere i april at de hadde fått bekreftet fra kilder tett på klubben nederlenderen ville ta over laget. United har trøblet denne sesongen og står for øyeblikket utenfor topp fire som gir mesterligaspill.

Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Luis Enrique (Spania) og Julen Lopetegui (Sevilla) var også på Uniteds ønskeliste, men Ten Hag skal ha vært favoritten fra start.

Etter at Alex Ferguson ga seg i 2013 har United hatt fem managere. En av disse var Ole Gunnar Solskjær. Han ledet klubben i snaut tre år i perioden 2018-21.

