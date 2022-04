The Athletic: Sjefsspeidere slutter i Manchester United

Det dreier seg om sjefspeider Jim Lawlor og leder for global speiding, Marcel Bout. United bekrefter overfor The Athletic at de to er ferdige i klubben.

– Jim Lawlor har bestemt seg for å gi seg i sin rolle som sjefspeider i sommer etter 16 år i klubben … Marcel Bout har sluttet i sin rolle som sjef for global speiding etter åtte år i klubben, skriver Premier League-klubben.

Lawlor og Bout har vært sentrale stemmer i Uniteds overgangsregime, som har fått mye kritikk over flere sesonger. Meldingen om at de to gir seg kommer i tillegg dagen etter at midlertidig manager Ralf Rangnick anslo at United trenger å hente inn fem til ti nye spillere i sommer.

Lawlor har vært sjefspeider i United siden 2014. Bout kom inn som trener i Louis van Gaals managertid og ble senere omskolert til speider.

Utskiftningen av de to ledende spillerspeiderne kan sees som et ledd i en ombygging og fornyelse i klubben. Det er også ventet at Ajax-trener Erik ten Hag blir klar som ny manager i løpet av noen dager.

