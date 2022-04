Strandberg ikke registrert for Serie A-spill i sesongavslutningen

Den norske landslagsspilleren har som følge av skadeproblemer ikke vært del av den italienske klubbens registrerte kamptropp de siste månedene. Nå er også døren lukket for at han blir det i ukene som kommer, melder Salernitana News onsdag.

Nettstedet skriver at bunnlaget i Serie A inntil tirsdag hadde mulighet til å gjøre en siste utskiftning i kamptroppen som er registrert for spill i ligaen. Den er nå brukt til å gi Leonardo Capezzi plassen til Andrea Schiavone.

Det antydes videre at Capezzi hentes inn som følge av at en annen midtbanespiller, Mamadou Coulibaly, nylig pådro seg en skade som holder ham på sidelinjen i tiden som kommer.

Stefan Strandberg fikk godt med spilletid for Salernitana i fjor høst, men de siste månedene har skader skapt plunder for ham. Nylig gjorde han comeback på banen for det norske landslaget, men Serie A-spill for klubblaget ser det ikke ut til å bli med det første.

Strandbergs kontrakt med Salernitana utløper i sommer. I forbindelse med den nylig avsluttede landslagspausen meldte flere medier at forsvarsprofilen er ønsket i Rosenborg.

Salernitana ligger sist i Serie A og står i akutt fare for å rykke ned. Ni poeng skiller opp til Cagliari på trygg grunn. Samtidig har klubben til Strandberg og Emil Bohinen to kamper til gode på Cagliari.

Salernitana har sju kamper igjen å spille.

